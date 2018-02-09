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DHA: FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması’na ilişkin davaya bakan mahkeme, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi ve tahliyesine hükmetti. İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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