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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:24 | Son Güncelleme

DHA: İstanbul Valiliği:  (Şişli Meslek lisesi) Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

DHA: İstanbul Valiliği: (Şişli Meslek lisesi) Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir.

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