DHA: Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluklarının devamına karar verildi.
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