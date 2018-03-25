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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

flash Denizli'nin Tavas ilçesi Denizli-Muğla Karayolunda bir otomobilin yoldan çıkıp gölete uçması sonucu aracın içinde bulunan 6 kişiden 5 hayatını kaybederken, 1 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.  Ramazan ÇETİN DENİZLİ DHA 

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Denizli'nin Tavas ilçesi Denizli-Muğla Karayolunda bir otomobilin yoldan çıkıp gölete uçması sonucu aracın içinde bulunan 6 kişiden 5 hayatını kaybederken, 1 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Ramazan ÇETİN DENİZLİ DHA

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