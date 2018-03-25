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Denizli'nin Tavas ilçesi Denizli-Muğla Karayolunda bir otomobilin yoldan çıkıp gölete uçması sonucu aracın içinde bulunan 6 kişiden 5 hayatını kaybederken, 1 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Ramazan ÇETİN DENİZLİ DHA
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