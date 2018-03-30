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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:21 | Son Güncelleme

DHA: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

DHA: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!
Cemaat yurdunda vefat ettiCemaat yurdunda vefat etti
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