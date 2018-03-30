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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Irak’taki son gelişmeler ele alındı.
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