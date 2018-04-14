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GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye'ye düzenlenen operasyon ) Yapılan operasyonu doğru buluyoruz.

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye'ye düzenlenen operasyon ) Yapılan operasyonu doğru buluyoruz.

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
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