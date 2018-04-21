DHA: Olaylı derbiyle ilgili yürütülen soruşturmada 15 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 23'e yükseldi.
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