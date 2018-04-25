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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 21:43 | Son Güncelleme

Flash Cumhuriyet Davası’nda karar: Mahkeme Heyeti, Ahmet Şık’ın 7 yıl 6 ay hapis, Akın Atalay’ın 7 yıl 13 ay 15 gün hapis ve Murat Sabuncu’nun 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Flash

Cumhuriyet Davası’nda karar: Mahkeme Heyeti, Ahmet Şık’ın 7 yıl 6 ay hapis, Akın Atalay’ın 7 yıl 13 ay 15 gün hapis ve Murat Sabuncu’nun 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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