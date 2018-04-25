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Mahkeme heyeti Akın Atalay'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, tüm sanıklara yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Mahkeme heyeti firari sanıklar Can Dündar ile ABD muhabiri İlhan Tanır'ın dosyalarının da ayrılmasına karar verdi.

