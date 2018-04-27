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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

  DHA: Olaylı derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18'i 'adli kontrol uygulanması' talebiyle mahkemeye sevkedildi.

DHA: Olaylı derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18'i 'adli kontrol uygulanması' talebiyle mahkemeye sevkedildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

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