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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 09:20 | Son Güncelleme

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DHA: İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı.

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