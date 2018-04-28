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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

DHA: Abdullah Gül:  (Karamollaoğlu ile görüşmesi)  Geniş bir mutabakat oluşursa üstüme düşüme yapacağımı söyledim.

DHA: Abdullah Gül: (Karamollaoğlu ile görüşmesi) Geniş bir mutabakat oluşursa üstüme düşüme yapacağımı söyledim.

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