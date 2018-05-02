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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Flash!

Flash!

DHA: Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten ile bulunduğu Bulgaristan'dan istenen Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

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