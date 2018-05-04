DHA: Darbe girişimi gecesi TRT Harbiye ve Taksim'de 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylara karıştıkları gerekçesi ile "Anayasayı ihlal" suçundan yargılanan 123 sanıktan 16'sı ağırlaştırılmış müebbet, 15'i de müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

