HABER

flash!!!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

  DHA: Meteoroloji: İstanbul'un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı, ancak gece saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DHA: Meteoroloji: İstanbul'un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı, ancak gece saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!
Bu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafındanBu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafından
'Gizemli kız bulundu' iddiası ortalığı karıştırdı'Gizemli kız bulundu' iddiası ortalığı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

Günlük burç yorumları: 6 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 6 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.