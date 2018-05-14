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GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

DHA: 15 Temmuz darbe  girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin 18'i tutuklu 67 sanıklı davada mütalaa açıklandı.

DHA: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin 18'i tutuklu 67 sanıklı davada mütalaa açıklandı. Savcı, 21 sanığın anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Diğer sanıklara ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi.

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