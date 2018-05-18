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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 20:26 | Son Güncelleme

DHA: Küba'nın başkenti Havana 'da düşen uçakta 100'den fazla yolcunun olduğu belirtiliyor.

DHA: Küba'nın başkenti Havana 'da düşen uçakta 100'den fazla yolcunun olduğu belirtiliyor.

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Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştüKüba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü
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