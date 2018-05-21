flash!                     

DHA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davası: 10 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, bir sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 54 sanık ise beraat etti.

