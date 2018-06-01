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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 22:04 | Son Güncelleme

Flash!

Flash!

Cumhurbaşkanı Erdoğan:(Özel Halk Otobüslerine) Artık her ay yolculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil tahsilatınızın yüzde 1 buçuğunu KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz.

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