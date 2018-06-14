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DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Suruç'taki olaylar) Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır. Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden de silahı bırakmayanlara derslerini verdik, veriyoruz, vereceğiz.
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