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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 00:24 | Son Güncelleme

Flash!

Flash!

DHA: Sivriada açıklarında bir tanker kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanın olmadığı, gemilerde batma tehlikesinin bulunadığı öğrenildi.

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