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DHA :İstanbul Valiliği: Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. azaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.

