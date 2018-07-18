DHA: Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 32 kişi örgüt kurma, çocuğa cinsel istismar suçlarının da aralarında bulunduğu 7 ayrı suçtan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.



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