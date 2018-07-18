DHA:Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri devam eden diğer 91 kişi de dliyeye sevk edildi.
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