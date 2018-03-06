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Floransa'da siyahi bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 00:14 | Son Güncelleme

İtalya'nın Floransa kentinde bir İtalyan vatandaşının silahlı saldırısına uğrayan Senegalli hayatını kaybetti - Cinayetin ardından bir araya gelen Senegalliler ve Müslümanlardan oluşan grup, olayı protesto etti - İtalya İslami Toplum Birliği Başkanı ve Floransa İmamı Elzir: - "Bölünmeden, hep birlikte Senegal toplumunun ve ailenin yanında yer alıp, birbirimize kenetlenmeliyiz. Tepkimizi kontrol etmeliyiz. Şiddete şiddetle karşılık vermemeliyiz" - Floransa'da yaşayan Senegallilerin sözcüsü Pape Diaw: - "Bu olay toleransızlığın öne çıktığı bir seçim atmosferinde meydana geliyor, bize o kişinin neden ateş ettiğini açıklamak zorundalar"

İtalya'nın kuzeyindeki Floransa kentinde, bir İtalyan vatandaşının silahlı saldırısına uğrayan Senegalli yaşamını yitirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Idy Diene (54) adlı Senegalli bugün ABD Konsolosluğu'nun yakınındaki Vespucci Köprüsü'nde silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili olarak 65 yaşındaki bir İtalyan gözaltına alındı.

Diene'nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü'nde toplanan Senegalliler ve Müslümanlardan oluşan grup, olayı protesto etti.

İtalya İslami Toplum Birliği (Ucoii) Başkanı ve Floransa İmamı İzzedin Elzir, Ansa'ya verdiği demeçte, yetkililerden olaya açıklık getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Idy Diene'nin, aşırı sağ görüşlü Gianluca Casseri tarafından 13 Aralık 2011 tarihinde yine Floransa'da öldürülen Senegalli Samb Modou'nun akrabası olduğunu belirten Elzir, "Bölünmeden, hep birlikte Senegal toplumunun ve ailenin yanında yer alıp, birbirimize kenetlenmeliyiz. Tepkimizi kontrol etmeliyiz. Şiddete şiddetle karşılık vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Floransa'da yaşayan Senegallilerin sözcüsü Pape Daw da "Bu olay toleransızlığın öne çıktığı bir seçim atmosferinde meydana geliyor, bize o kişinin neden ateş ettiğini açıklamak zorundalar. Deli olduğunu söylemesinler." dedi.

Bu arada, Floransa Başsavcısı Giuseppe Creazzo, cinayetle ilgili "ırkçılığın" bir etken olmadığını, "katil zanlısının herhangi bir siyasi grupla, hele ki sağcı veya ırkçı olanlarla ilgisinin bulunmadığını" söyledi.

- Rastgele birini öldürüp hapse girmeye karar vermiş

Polis, katil zanlısının verdiği ilk ifadede, "sabah saatlerinde kendini öldürmek için evinden çıktığını ama daha sonra ailesine daha fazla yük olmamak için rastgele birini öldürerek hapse girmeye karar verdiğini, önce çocuklu bir aileye denk geldiği için ateş etmediğini ve daha sonra siyahi kişiyi görünce onu vurduğunu" söylediğini aktardı.

Katil zanlısının ifadesinde, "kendini ekonomik sıkıntılarından dolayı öldürmek istediğini" söylediği belirtildi, ayrıca zanlının olayın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde olan evinde "kızına yazılmış bir veda mektubu" bulunduğu ifade edildi.

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Floransa İtalya Senegal silahlı saldırı Siyahi

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