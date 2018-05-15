Florya Engelliler Yaz Kampı açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü'ne bağlı Florya Engelliler Yaz Kampı, engelliler ve aileleri için 24'üncü kez hizmete açıldı. Kampın açılış töreni, Kuran'ı Kerim tilaveti ve dün İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılarda şehit düşenler için yapılan duayla başladı. Kampın açılışında konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, İsrail'in Gazze'deki katliamları dolayısıyla Türkiye'nin yas ilan ettiğini hatırlatarak, yas dolayısıyla açılıştaki bazı programları iptal ettiklerini belirtti. İBB'nin 20 yılı aşkın bir zamandır hizmetlerini sürdürdüğünü aktaran Macit, bu hizmetler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanında başladığını ve o zamana kadar hiçbir yerel yönetimde engellilerle ilgili herhangi bir birimin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul'a Engelliler Merkezi açtığını aktaran Macit, "Açmış olduğu bu Engelliler Merkezi her geçen gün büyüyerek, genişleyerek, bugün İstanbul'un dört bir yanında 24 engelli merkezimiz 8 irtibat kurumumuz ile toplamda 180 bin engelli kardeşimize büyük bir hizmet ordusu haline dönüşmüştür. Bu 32 hizmet birimimizde hizmetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

- Şile Engelliler Kampı 365 gün hizmet verecek Florya Engeliler Yaz Kampı'nın Türkiye'de bu alandaki ilk ve tek hizmet birimi olduğuna işaret eden Macit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Engelli kardeşlerimiz ve aileleri bir hafta boyunca burada gönüllerince tatil yapabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden buradan istifade etmek için talepler var. Tabi karşılamamız mümkün olmuyordu. Bunun için çalıştık ve Şile'de deniz kenarında 113 dönümlük bir alanda 365 gün hizmet verecek şekilde yeni bir engelli kampını hizmete açmak üzere çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. İnşaatı bitmek üzere. Teknik donatım ve alt yapı işlemleri devam ediyor. İnşallah bunu bayramdan sonra hizmete açacağız. Yılda 15 bin engelli kardeşimize aileleriyle birlikte burada haftalık olarak tatil yapma imkanı sunacağız." Macit, işitme engellilerin okul öncesi eğitim almaları için Avrupa ve Anadolu yakasında İşitme Engelliler Merkezi çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını sözlerine ekledi. - "Temiz hava alıyorum, çeşitlik etkinliklere katılıyorum"

Bedensel engelli kızı ve görme engelli oğluyla 2 yıldır kampa geldiklerini Mahi Gürlük, kampta her türlü hizmetten yaralandıklarını ve buradan çok memnun kaldıklarını belirtti. Kampta bir hafta boyunca tatil yaptıklarını aktaran Gürlük, "Burada bir hafta tatil yapıyoruz. Kızım için de bizim için de çok güzel oluyor. Allah devletimizden razı olsun. Evleri çok temiz. Yemekleri çok güzel. Biz apartmanda oturuyoruz. Burası yeşillik cennet gibi bir yer." ifadelerini kullandı. Bedensel engelli Pınar Gürlük (36) de kampta keyifli vakit geçirdiğini dile getirerek, "Burada temiz hava alıyorum. Çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Tekne turları, sinema gösterisi, canlı müzik oluyor. Çok eğlenceli ve güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu. Bedensel engelli 31 yaşındaki kızı Serap'la kampa gelen anne Selvi Şahin de dün geldiklerini ve 5 gün tatil yapacaklarını söyledi. Evlerinin rutubetli olduğunu anlatan Şahin, "Kızım burada temiz hava alıyor, dışarıda onu gezdiriyorum. Hep evde dışarı çıkamıyor. Burası onun için çok güzel bir tatil imkanı sunuyor." değerlendirmesini yaptı.