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Foça Belediyesi Çocuk Evi’nde 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Foça Belediyesi Çocuk Evi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aile Katılımlı, Milli Kültür Değerlerimiz ve Atatürk Sergisi ve Şenliği düzenledi.Çocuk evi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, eşi Derya Demirağ, Belediye Meclisi Üyeleri, Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı Nuray Çiloğlu ve aileler katıldı.Aile Katılımlı Milli Kültür Değerlerimiz ve Atatürk Sergisi ve Şenliği açılış konuşması yapan Foça Belediyesi Çocuk Evi Müdürü Çocuk Gelişim Bilimi Uzmanı Dr.

Foça Belediyesi Çocuk Evi’nde 23 Nisan coşkusu

Foça Belediyesi Çocuk Evi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aile Katılımlı, Milli Kültür Değerlerimiz ve Atatürk Sergisi ve Şenliği düzenledi.
Çocuk evi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, eşi Derya Demirağ, Belediye Meclisi Üyeleri, Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı Nuray Çiloğlu ve aileler katıldı.
Aile Katılımlı Milli Kültür Değerlerimiz ve Atatürk Sergisi ve Şenliği açılış konuşması yapan Foça Belediyesi Çocuk Evi Müdürü Çocuk Gelişim Bilimi Uzmanı Dr. Sara Kefi, “Atatürk’ün çocuklarımızın bilimin ışığında çağdaş bir eğitim alması için belki de her yıl bu bayramı kutlarken, yeniden yeniden düşünmemiz gerektiğini hatırlamamızı istemiştir. Atamızın bilimsel görüşleri ışığında çocuklarımızın bizim geleceğimiz olduğu bilinciyle özgür, demokratik ve bilimsel düşünce temelli bir eğitim ile onları yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda yöneticilere eğitimcilere ve ailelere büyük bir görev düşüyor” dedi. Dr. Kefi, “Bugünkü sergimizin hazırlanmasında siz velilerimizin katkısı çok büyük. Öğrencilerimiz 10 hafta boyunca bu sergi kapsamında okulun içinde çalıştılar. Sizlerin yaptıkları el emeklerini de onlarla birlikte koruduk değerlendirdik ve sergiledik. Ve Atatürk ve Çocuk, Atatürk ve Bilim, Atatürk ve Hayranlık uyandıran özellikleri konularında da eğitim dönemi boyunca çocuklarınızla posterler hazırladınız. Onlar da sergimizde” diye konuştu. Araştırmalar hiçbir eğitim programının aile katılımı olmadığı sürece gerektiği kadar etkili olamadığını kanıtlamaktadır diyen Dr. Sara Kefi, konuşmasına şu sözlerle son verdi. “Biz de bunun bilinciyle eğitim programımızı aile katılımı ile zenginleştirmeye çalışıyoruz.” diye komnuştu.
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise, Foça Belediyesi Çocuk Evi’nin çok değerli bir kurum olduğunu belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğu süreçte erkeklerle beraber kadınların önemini ortaya koydu. O şartlarda Türkiye Cumhuriyeti’ni bir bataklıktan çıkartıp büyük bir toplum yapma noktasındaydı. Ama en önemli şey neydi, savaşta kazanmış olduğunuz zaferleri eğitimle taçlandırmadığınız zaman bir şey ifade etmediğini kendisi her zaman söylemişti” dedi.
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “Foça Belediyesi Çocuk evinin çok önemli bir vizyonu var. Önemli değerleri yetiştirmek, Atatürk’ün çizmiş olduğu çizgiyi koymak. Bu anlamda da siz değerli velilerimize böyle bir kuruma güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca en büyük teşekkürü Foça Belediyesi Çocuk Evi Müdürü Dr. Sara Kefi, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız hak ediyor. Böyle bir coğrafyada yaşamak çok güzel. İzmir Foça’ya benzesin, Türkiye İzmir’e benzesin” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından minikler, aileleri ile birlikte hazırladıkları gösterileri sundular.

Foça Belediyesi Çocuk Evi’nde 23 Nisan coşkusu

Foça Belediyesi Çocuk Evi’nde 23 Nisan coşkusu

Foça Belediyesi Çocuk Evi’nde 23 Nisan coşkusu

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