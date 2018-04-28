Foça Jandarma Komando Okulu 55 yaşında

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının kuruluşunun 55'inci yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 55 yaşında" başlığıyla klip paylaşıldı.
Klipte, Foça Komando Okulundaki ağır ve zorlu eğitimlerin görüntülerine yer veriliyor.
Komandolara ait görsellerden oluşan ve jenerik müziği eşliğinde ilerleyen 1 dakika 32 saniyelik klip, çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.
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