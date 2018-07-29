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'Foça Tatil Köyü turizme kazandırılsın' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde bir araya gelen çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ihale için 3 firmanın teklif verdiği Foça Tatil Köyü'nün tekrar turizme kazandırılması için eylem yaptı.

'Foça Tatil Köyü turizme kazandırılsın' çağrısı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde bir araya gelen çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ihale için 3 firmanın teklif verdiği Foça Tatil Köyü'nün tekrar turizme kazandırılması için eylem yaptı.
Türkiye’nin ilk tatil köylerinden Foça Fransız Tatil Köyü, 13 yıl aradan sonra, yeniden turizme kazandırılması amacıyla ihaleyle 49 yıllığına kiralanacak. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale tekliflerini aldı. Tesisi 49 yıllığına kiralamak isteyen işletmeciler, 20 Temmuz 2018’e kadar başvurularını yaptı. 1967’de hizmete açılan Fransız Tatil Köyü’nün ülke turizmi açısından tarihi bir özelliği bulunuyor.
CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım'ın da aralarında yer aldığı CHP'lilerin yanı sıra, ilçede yaşayan Ankara'nın Çankaya ilçesinin eski Belediye Başkanı Bülent Tanık, Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği (Foça Tuder) ile Foça'ya Sahip Çıkıyoruz Platformu üyeleri, turizmciler, bazı siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri üyeleri ve vatandaşlar, bugün saat 14.30'da, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Meydandaki Dedikodu Ağacı önünde 'Faydasız Tatil Köyü İstemiyoruz', 'Tatil Köyü Geleneği Devam Etmeli', 'Tatil Köyü Foça Turizminin Kalbidir', 'Tatil Köyü Foça'dır', 'Tatil Köyümüzü Geri istiyoruz' yazılı dövizler açıldı.
Topluluk adına basın açıklamasını Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu, okudu. Bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm siyasi parti temsilcileri ile İzmir milletvekillerine çağrı yaptıklarını belirten Müstecaplıoğlu, tatil köyünün uluslararası turizme açacak kuruluşlara verilmesini isteyerek, "Foça Tatil Köyü'nün yeniden uluslararası turizm sektörüne açılmasını istiyoruz. Bu yüzden turizm dışında faaliyet gösteren herhangi bir vakıf, dernek, şirket veya benzeri bir kuruluşa verilerek, tatil köyünün turizm dışı bir faaliyette bulunmasını istemiyoruz" dedi.
Basın açıklamasının ardından alkışlar arasında "Tatil Köyümüzü Geri İstiyoruz" sloganları atan katılımcılar, sessizce dağıldı.

FOTOĞRAFLI

'Foça Tatil Köyü turizme kazandırılsın' çağrısı'Foça Tatil Köyü turizme kazandırılsın' çağrısı'Foça Tatil Köyü turizme kazandırılsın' çağrısı'Foça Tatil Köyü turizme kazandırılsın' çağrısı

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