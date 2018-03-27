HABER

Foça'da 42 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'nde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 kaçak göçmen yakalandı.

Foça'da 42 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'nde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı.
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün saat 23.00 sıralarında, Yenifoça'nın Fatih Mahallesi Sazlıca Plajları mevkiinde park halindeki 35 RJ 62 plakalı midibüsü şüphe üzerine kontrol etti. Yapılan kontrolde midibüste, 31'i Suriye ve 11'i Somali uyruklu toplam 42 kaçak bulunduğu tespit edildi. Araç yakınlarında yakalanan ve organizatör olduğu belirtilen Suriye uyruklu Muhammet Tayyar (27) ve Türk vatandaşı A.S. (40) gözaltına alındı. Yakalanan kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. İşlemleri sonrası göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Suriye uyruklu Muhammet Tayyar tutuklandı, diğer şüpheli A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOGRAFLI

Foça'da 42 kaçak ve 2 organizatör yakalandıFoça'da 42 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.