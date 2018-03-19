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Foça’da, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Çanakkale Zaferi’nin 103.

Foça’da, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü töreni

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü sebebiyle İzmir’in Foça ilçesinde tören düzenlendi.
Törene Foça Kaymakamı Ali Çetin, Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil ve askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde anma programı gerçekleştirildi. Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda, Foça İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Beyhan Gökdemir, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal’a, Afrin’e ulaştırılmak üzere terörle mücadele eden Mehmetçikler ve güvenlik güçleri için yazılan öğrenci mektupları teslim edildi. Çanakkale Zaferi, konulu slayt gösterildi. Anma günü dolayısıyla düzenlenen şiir ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Program duygulu Müzikal Tiyatro gösterisiyle tamamlandı.
Protokol üyeleri, Bağarası’ndaki şehit mezarı ve Foça ile Bağarası’ndaki şehit yakınlarının evlerini ziyaret etti. Demokrasi Meydanında, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Kızılay Foça Şubesi tarafından şehitler için lokma döktürüldü.
Bu arada, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 18 Mart dolayısıyla yayınladığı mesajda ‘‘Çanakkale Zaferi, ulusumuzun gücünü dünyaya altın harflerle kazımıştır. Eşi benzeri olmayan bu zafer, canla, başla, vatan sevgisiyle, zafer kazanmanın göstergesi olmuştur. ‘Çanakkale geçilmez’ sözü ulusumuzun onuru ve sevdasıdır. Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünde; Ulu Önder Ata’mızı, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden, tüm gazilerimizi, kahramanlarımızı, minnet, şükran ve saygı ile anıyoruz’’ dedi.

Foça’da, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü töreni

Foça’da, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü töreni

Foça’da, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü töreni

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