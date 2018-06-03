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Foça'da kitaba koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen kitap şenliğinde 4 binin üzerinde ücretsiz kitap dağıtıldı.

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir), (DHA) İZMİR'in Foça ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen kitap şenliğinde 4 binin üzerinde ücretsiz kitap dağıtıldı. Foça Kitap Kulübü'nün binlerce kitabı ücretsiz olarak dağıttığı geleneksel Kitap Şenliği'ni 8'inci kez gerçekleştirdi. 2 Haziran 2018 Cumartesi günü açılan stantlara yüzlerce kitapsever adeta hücum etti. Foça Belediyesi, İzmir Milli Kütüphane, Foça Halk Kütüphanesi'ninde destek verdiği şenlikte bu yıl 4 binin üzerinde kitap dağıtıldı. Türlerine göre ayrılan ve ayrı stantlarda her yaştan kitapseverin seçim yaparken güzel görüntüler yarattığı şenlikte, halk oyunları gösterileri, çocuk orkestrası ve gençlerin konserleri de yer aldı. Foça Kitap Kulübü Başkanı Ayla Karatekin kitap okuma alışkanlığının oldukça düşük olduğu Türkiye'de gerçekleştirilmesi zor bir düş olarak başladıkları yolda binlerce okura ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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