Foça'daki komando okulunun 55. kuruluş yıl dönümü

İZMİR (AA) - Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nin 55. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde görevli emekli personelin de katıldığı etkinlikte, komandoların gösterileri büyük beğeniyle izlendi.

Etkinlik kapsamında okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda, emekli personel ile yapılan röportajlar ve fotoğrafların yer aldığı "Büyük buluşma" isimli sinevizyon gösterisi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, okulun 1963 yılı Nisan ayında kurulduğunu anımsatarak, "Vatanın güvenliğini en karanlık köşelerde sağlayacak ve kanunun keskin kılıcını, al bayrağın gölgesinin düştüğü her yere götürecek ve 'Türk'ün ayak bastığı her yer Türk'ündür' anlayışı ile ayak basmadık yer bırakmayacak komandoların hamuru bu ocakta yoğrulmaktadır." dedi.

Komando Okulu'nun kuruluşunda emeği geçenler adına konuşmayı emekli Korgeneral Yusuf Soybaş yaptı.

Etkinliğe katılan 92 yaşındaki emekli albay Ahmet Necip Pak, anılarının yeniden canlandığını vurgulayarak, "Bugün benim en mutlu günüm. İlk kurulduğunda buradaydım. Bugünü yaşadım ya gerçekten çok ama çok mutluyum." diye konuştu.