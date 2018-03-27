Foça’ya yeni terminal

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça’nın ulaşım ve turizm sektörlerini canlandıracak bir projeye daha imza attı. Yeni terminal binası, yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırımla tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin gözde turistik ilçesi Foça’nın ulaşımında önemli bir ihtiyaç olan dev projeyi hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezinin trafik yükünü azaltacak, ESHOT otobüsleri ile özel minibüslerin daha geniş ve düzenli bir alanda yolcu indirip bindirmesini sağlayacak ilçe terminali inşaatını tamamladı.

Foça’nın İzmir yönünden girişinde bulunan tarihi yel değirmenlerinin hemen altında inşa edilen terminal, deniz manzarasıyla da ziyaretçilerine “Hoş geldiniz” derken, bina yolcuların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıp inşa edildi. Fevzipaşa Mahallesinde 13 bin 500 metrekarelik alanda yer alan yeni ilçe terminali, yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırımla hizmete hazır hale geldi.

Terminalde yer alan 40 adet işyeri farklı sektörlerde hizmet verecek. Böylelikle alana hareketlilik gelecek. Ayrıca 105 metrekarelik terminal binası içerisinde 3 adet bilet satış acentesi bulunurken, yolcular otobüs beklerken terminalin hemen alt kısmında bulunan lokantada da yemeklerini yiyip çaylarını içebilecek.