HABER

Forbes "dünyanın en güçlü insanlarını" seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

Forbes'in seçtiği "dünyanın en güçlü insanları" listesinde ilk sırada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yer aldı

Amerikan ekonomi dergisi Forbes, "dünyanın en güçlü insanları" listesini açıkladı.

Forbes'in hazırladığı "dünyanın en güçlü insanları 2018" listesinin ilk sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikinci sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncü sırada ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.

Forbes yetkilileri, 75 kişinin yer aldığı listenin hazırlanmasında şahısların insanları etkileme yetenekleri, ellerindeki iktidarı ve finansal kaynaklarını ne kadar etkili kullanabildikleri göz önünde bulundurulduğunu bildirdi.

Şi Cinping'in, son 4 yıldır ilk sırada yer alan Putin'i geçerek zirveye yükselmesi dikkati çekti.

Listenin ilk 10 ismi şu şekilde sıralanıyor:

1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

3- ABD Başkanı Donald Trump

4- Almanya Başbakanı Angela Merkel

5- Amazon'un kurucusu Jeff Bezos

6- Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus

7- Microsoft’un kurucusu Bill Gates

8- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman

9- Hindistan Başbakanı Narendra Modi

10- Google’ın kurucularından Larry Page

100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?
Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli olduKuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu
Trump, İran kararını bugün açıklayacakTrump, İran kararını bugün açıklayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dünyanın en güçlü insanları Forbes Dergisi

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı

Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı

Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı

Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı

İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.