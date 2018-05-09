Amerikan ekonomi dergisi Forbes, "dünyanın en güçlü insanları" listesini açıkladı.
Forbes'in hazırladığı "dünyanın en güçlü insanları 2018" listesinin ilk sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikinci sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncü sırada ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.
Forbes yetkilileri, 75 kişinin yer aldığı listenin hazırlanmasında şahısların insanları etkileme yetenekleri, ellerindeki iktidarı ve finansal kaynaklarını ne kadar etkili kullanabildikleri göz önünde bulundurulduğunu bildirdi.
Şi Cinping'in, son 4 yıldır ilk sırada yer alan Putin'i geçerek zirveye yükselmesi dikkati çekti.
Listenin ilk 10 ismi şu şekilde sıralanıyor:
1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
3- ABD Başkanı Donald Trump
4- Almanya Başbakanı Angela Merkel
5- Amazon'un kurucusu Jeff Bezos
6- Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus
7- Microsoft’un kurucusu Bill Gates
8- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman
9- Hindistan Başbakanı Narendra Modi
10- Google’ın kurucularından Larry Page
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!
Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama
Kimse ondan gözünü alamıyor! Paylaşımları sosyal medyayı sallıyor
Ünlü oyuncunun kızı kıyafetini çekiştirmekten yürüyemedi
İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum