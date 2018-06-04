Ford MotorSport Türkiye 5 ekiple birden podyumda

İSTANBUL (AA) - Ford MotorSport Türkiye pilotları, Kuzey Kıbrıs’ta yapılan Akdeniz Rallisi’nde 5 ekiple birden podyumda yer alarak öne çıktı. Ford açıklamasına göre, Ford MotorSport Türkiye, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen ve kazanılan puanların aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’na da etki ettiği 2018 sezonunun ikinci ayağı Akdeniz Rallisi’nde, 5 ekibiyle podyumda yer aldı. Sezonun ilk yarışı Rally Phrygia’da olduğu gibi yine büyük bir heyecana sahne olan ralli, asfalt ve toprak karışık kırıcı etapları ile bütün yarışmacıları zorladı. Bütün kış boyunca neredeyse hiç yağmur almayan Kıbrıs’a rallinin yapıldığı geçtiğimiz haftasonu şiddetli yağmur yağması etapları daha da zorlaştırdı ve toplam 44 ekibin start aldığı zorlu ralliyi 27 ekip tamamlayabildi. \ - Genel klasmanda ilk sıra Ford MotorSport Türkiye’nin Açıklamada verilen bilgilere göre, Genel klasmanda ilk sıra Ford MotorSport Türkiye’nin oldu. Basın ve seyircilerin büyük ilgi gösterdiği Akdeniz Rallisi’nde genel klasmanda Ford Motorsport Türkiye pilotu Deniz Fahri, mayıs ayında yapılan ve sezounun ilk yarışı olan Rally Phrygia’nın galibi, 5 kez Türkiye şampiyonu bir diğer Ford Motorsport Türkiye pilotu & Red Bull sporcusu Yağız Avcı’nın 6 saniye önünde yarışı ilk sırada tamamladı.

Bu sonuçla Yağız Avcı Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk 2 rallisi sonrası genel klasman liderliğini korurken Deniz Fahri, Akdeniz Rallisi’nden aldığı puanlar ile Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2’nci basamağa tırmandı. 2 çeker kategorisi de yoğun bir çekişmeye sahne oldu. Fiesta R2T ve R2 ile yarışan Ford MotorSport Türkiye pilotları Ümit Can Özdemir, Cem Alakoç ve İsmet Toktaş sırasıyla 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olarak zorlu Akdeniz Rallisi’ni başarılı bir şekilde tamamladılar. \ - "Takım olarak başarılı olmamız bizi çok mutlu etti" Ford MotorSport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, ralliye ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Toplam uzunluğu 454,45 kilometre olan sezonun ikinci rallisi özellikle yağan etkili yağmur sonrası çok kırıcı ve zorlayıcı bir tempoda geçti. Toplam 8 ekiple katıldığımız ve bir çok ekibin yarış dışı kaldığı ralliyi tüm ekiplerimizin tamamlamış olması ve bunun üstüne 5 ekibimizin podyum görmesi bizleri çok mutlu etti. Takım olarak başarılı olmamız bizi çok mutlu etti.