Ford Otosan yeni jenerasyon araç projeleri için geri sayım başlattı

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, otomotiv endüstrisinde çok büyük bir değişim yaşandığını belirterek, "Mevcut araçlar yerini daha kompleks, mühendislik, üretim ve tedarik süreçleri daha karışık, teknolojik yeni araçlara bırakıyor. Ford Otosan olarak biz de kendimizi sürekli yeniliyor ve geleceğe hazırlıyoruz; dünyada çığır açan bu dönüşüme adapte olmak hedefiyle yeni bir vizyonla stratejik önceliklerimizi güncelledik ve kapsamlı bir dönüşüm başlattık." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, 6. kez düzenlediği Tedarikçi Zirvesi Ödül Töreni’nde ürettiği araçlarla dünya pazarında büyük başarı elde etmesinde katkıları olan 10 imalatçısını ödüllendirdi. Tören, Ford Otosan’ın gelecek yıllarda devreye alacağı yeni jenerasyon araç projelerinin başladığına vurgu yapmak amacıyla “Geri Sayım Başladı” teması çerçevesinde düzenlendi.

Ödül törenine Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Avrupa Satınalma Başkan Yardımcısı Werner Pütz, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Lisa King, Ford Otosan Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt ile Uludağ İhracatçılar Birliği Başkanı Orhan Sabuncu ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı.