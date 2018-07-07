Formalarını giyip çocuk istismarına karşı yürüdüler

Çocuklara yönelik elim hadiselerin hukuki, psikolojik ve sosyolojik düzeyde gündeme alınıp çözülmesi gerektiğini dile getiren Arslan, "Devletimiz bu tür menfi hadiselerin suç işlenmeden önce engellenmesi için koruyucu tedbirler ve suç işlendikten sonra cezalandırılması hususunda kanuni düzenlemeler için harekete geçmiş olsa da maalesef bu suçların önlenmesi mümkün olamamıştır." dedi.

Burada kalabalık adına basın açıklaması yapan Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Arslan, son günlerde kamuoyunda yankı bulan Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir'in yaşadıklarının derin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Van Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş için takımlarının formalarını giyerek Beşyol Meydanı'nda toplanan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vanspor taraftarları, Cumhuriyet Caddesi'nden yürümeye başladı.

- "İdam" değil "eğitim" esas alınmalı

Çocuk istismarının önlenmesinde idamın değil eğitimin esas alınması gerektiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun çocuk yaşlardan itibaren bu tür konuların eğitimine özellikle dikkat etmesi gerektiği inancındayız. Bugün burada toplanmamızdaki amaç, Leyla ve Eylüllerin ölmemesi adına sesimizi gerekli yerlere ulaştırmaktır. Yaşanan vahşetin artık son bulmasını istiyoruz. Spor kardeşliktir, böyle günler için çok önemlidir. Bugün dört takımın taraftarı duyarlılık gösterip birlik olduk. Ülkenin en ücra şehrinde olabiliriz ama taraftar olarak sesimizi her yere duyuracağız. Bu gibi konularda hep beraber olacağız."

Açıklamanın ardından grup, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

