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Formalarını giyip çocuk istismarına karşı yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 18:09 | Son Güncelleme

Van'da, "Çocuklara dokunma" sloganıyla düzenlenen yürüyüşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vanspor taraftarları, çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddeti protesto etti

Van'da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vanspor taraftarları, çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla "Çocuklara dokunma" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Van Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş için takımlarının formalarını giyerek Beşyol Meydanı'nda toplanan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vanspor taraftarları, Cumhuriyet Caddesi'nden yürümeye başladı.

Vatandaşların da destek verdiği taraftarlar, "Çocuklara uzanan eller kırılsın", "Çocuklar ölmez, parkta oynar", Çocuğuma dokunma", "Yaşamak istiyorum" yazılı dövizlerle sloganlar eşliğinde Sanat Parkı'na yürüdü.

Burada kalabalık adına basın açıklaması yapan Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Arslan, son günlerde kamuoyunda yankı bulan Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir'in yaşadıklarının derin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Çocuklara yönelik elim hadiselerin hukuki, psikolojik ve sosyolojik düzeyde gündeme alınıp çözülmesi gerektiğini dile getiren Arslan, "Devletimiz bu tür menfi hadiselerin suç işlenmeden önce engellenmesi için koruyucu tedbirler ve suç işlendikten sonra cezalandırılması hususunda kanuni düzenlemeler için harekete geçmiş olsa da maalesef bu suçların önlenmesi mümkün olamamıştır." dedi.

- "İdam" değil "eğitim" esas alınmalı

Çocuk istismarının önlenmesinde idamın değil eğitimin esas alınması gerektiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun çocuk yaşlardan itibaren bu tür konuların eğitimine özellikle dikkat etmesi gerektiği inancındayız. Bugün burada toplanmamızdaki amaç, Leyla ve Eylüllerin ölmemesi adına sesimizi gerekli yerlere ulaştırmaktır. Yaşanan vahşetin artık son bulmasını istiyoruz. Spor kardeşliktir, böyle günler için çok önemlidir. Bugün dört takımın taraftarı duyarlılık gösterip birlik olduk. Ülkenin en ücra şehrinde olabiliriz ama taraftar olarak sesimizi her yere duyuracağız. Bu gibi konularda hep beraber olacağız."

Açıklamanın ardından grup, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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