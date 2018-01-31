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Formula 1'de artık kadın modeller olmayacak

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 23:54 | Son Güncelleme

Kadın modellerin, 2018 sezonundan itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda kullanılmayacağı açıklandı.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, yarış öncesi piste dizilen otomobillerin yanında duran kadın modeller, 2018 sezonundan itibaren yapılacak hiçbir Grand Prix'de yer almayacak.

Organizasyonun ticari haklarının sahibi Liberty Media'nın kararı, yalnızca Formula 1 yarışlarını değil, hafta sonu yapılan Formula 2 ve GP3 mücadelelerini de kapsayacak.

Formula 1 Pazarlama Müdürü Sean Bratches, konuya ilişkin "Formula 1'de on yıllardır var olan bu gelenek, ne markamızın ne de günümüz toplumunun değerlerine uyuyor. Bu uygulamanın, Formula 1 ve taraftarlarıyla ilgili bir yanı olduğuna da inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

1970'lerden bu yana herhangi bir kadın pilotun yarışmadığı Formula 1'de, Willams-Mercedes'in takım direktör yardımcısı Claire Williams dışında üst düzey bir kadın yönetici de bulunmuyor.

(AA)

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