Forum Erzurum’da kazançlı hafta sonu alışverişi

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, 14-15 Nisan 2018 tarihlerinde tek seferde yapılacak her 400 TL’lik alışverişe anında 40 TL hediye çeki vereceği belirtildi.
Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, bu hafta sonu ziyaretçilerine çok özel bir kampanya sunacak. Tek seferde yapılacak her 400 TL’lik alışveriş için 40 TL’lik hediye çeki kazanmak isteyen herkes, Forum Erzurum’a davet edildi.
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