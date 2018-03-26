Forum Magnesia “dünyaya bağlandı”

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi "dünyaya bağlan" sloganıyla Dünya Saati etkinliğine destek vererek ışıkları bir saatliğine kıstı.

WWF-Türkiye tarafından, küresel iklim değişikliğiyle tehdit altında olan biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmek amacıyla 24 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliği için Forum Magnesia’nın ışıkları bir saat boyunca azaltıldı. 2007 yılından bu yana iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak üzere WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati (Earth Hour) etkinliği için Forum Magnesia 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 20.30 - 21.30 arasında bir saat boyunca ışıklarını azalttı.

Bu yıl “dünyaya bağlan” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, WWF-Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına destek olmak amacıyla küresel olarak düzenleniyor.