HABER

Forum Magnesia “dünyaya bağlandı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi "dünyaya bağlan" sloganıyla Dünya Saati etkinliğine destek vererek ışıkları bir saatliğine kıstı.WWF-Türkiye tarafından, küresel iklim değişikliğiyle tehdit altında olan biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmek amacıyla 24 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliği için Forum Magnesia’nın ışıkları bir saat boyunca azaltıldı.

Forum Magnesia “dünyaya bağlandı”

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi "dünyaya bağlan" sloganıyla Dünya Saati etkinliğine destek vererek ışıkları bir saatliğine kıstı.
WWF-Türkiye tarafından, küresel iklim değişikliğiyle tehdit altında olan biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmek amacıyla 24 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliği için Forum Magnesia’nın ışıkları bir saat boyunca azaltıldı. 2007 yılından bu yana iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak üzere WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati (Earth Hour) etkinliği için Forum Magnesia 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 20.30 - 21.30 arasında bir saat boyunca ışıklarını azalttı.
Bu yıl “dünyaya bağlan” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, WWF-Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına destek olmak amacıyla küresel olarak düzenleniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Polonya'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı!

Polonya'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı!

Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi

Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Irak'tan son dakika Sincar açıklaması

Irak'tan son dakika Sincar açıklaması

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.