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Forum Mersin’de çocuklar ’Ninjago’ heyecanı yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nde çocuklar, ninjaların eğlenceli ve hızlı maceralarını ’Ninjago’ etkinliği ile yaşadı.Hafta sonu Forum Mersin Sanatçılar Meydanı’na kurulan ’Lego Ninjago’ etkinlik alanında çocuklar, macera dolu saatler geçirdi.

Forum Mersin’de çocuklar ’Ninjago’ heyecanı yaşadı

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nde çocuklar, ninjaların eğlenceli ve hızlı maceralarını ’Ninjago’ etkinliği ile yaşadı.
Hafta sonu Forum Mersin Sanatçılar Meydanı’na kurulan ’Lego Ninjago’ etkinlik alanında çocuklar, macera dolu saatler geçirdi. Ninja eğitimi alarak etkinlik alanına giriş yapan minikler, çeşitli Lego Ninjago yapım etkinlikleriyle eğlenceli dakikalar yaşadı, dev Lego heykelini birlikte tamamlayarak Kai ile tanışma fırsatı yakaladı.

Forum Mersin’de çocuklar ’Ninjago’ heyecanı yaşadı

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