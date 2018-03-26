Forum Mersin’de ’Kukla Festivali’ne yoğun ilgi

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nde ’Kukla Festivali’ kapsamında düzenlenen etkinlikler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Her yıl renkli görüntülere sahne olan Kukla Festivali kapsamında Forum Mersin’de düzenlenen atölye ve sergi etkinlikleri, bu yıl da yoğun ilgiyle gerçekleşti. ’Karagöz’ü olmayan çocuk kalmasın’ sloganıyla yapılan atölye çalışmaları minik misafirlerin akınına uğradı. Forum Mersin’in minik misafirlerinin yoğun katılımıyla hayata geçen Kukla Yapım Atölyesi, çocuklara kendi elleriyle yaptıkları kuklalara sahip olma fırsatı sundu. Ayrıca ziyarete açılan özel sergi kapsamında ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ seçilen üç Karagöz ustasından biri olan Karagöz sanatçısı Tacettin Diker’in tasvirleri sanatseverlerle buluştu. Bu özel sergi, Turizm Bakanlığı’nın koleksiyonu dışındaki en kapsamlı koleksiyon olma özelliği taşıyordu.