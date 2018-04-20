Forum Trabzon’da geleneksel satranç turnuvası

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Forum Trabzon Alışveriş Merkezi’nde geleneksel satranç turnuvası düzenlendi.

”Yaşları küçük, hamleleri büyük” sloganıyla bu yıl 3.’sü düzenlenen yarışmaya 2011 ve öncesinde doğan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) lisansına sahip, 2017-2018 yılı vizesi yapılmış 120 satranç oyuncusu katılıyor.

Öte yandan Forum Trabzon 23 Nisan tarihinde ise saat 14.30’da çocuk markalarının defilesi ve okulların sahne gösterilerinin yer aldığı coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapacak. Gösterinin finalinde ise satranç turnuvasının kazananlarına ödülleri takdim edilecek.