Foseptiğe düşen ineği itfaiye kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, foseptiğe düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çukurdan çıkarıldı. Düzce Körpeçler Mahallesi 1448 Sokak'ta bulunan arazide otlayan inek, üzeri açık olan foseptiğe düştü. Çamur dolu çukurdan çıkamayan ineği görenlerin haber vermesiyle olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyeciler bağladıkları halatlarla ineği çekerek çukurdan çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan inek, araziye bırakıldı, bir süre sonra otlamaya devam etti.