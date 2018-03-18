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Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 23:44 | Son Güncelleme

Adıyaman’da foseptik çukuruna düşen hamile inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının sonunda çukurdan çıkartıldı.Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi.

Adıyaman’da foseptik çukuruna düşen hamile inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının sonunda çukurdan çıkartıldı.
Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. Cengiz Şahin’e ait hamile olan inek, köyde foseptik çukuruna düştü. İnek sahibi ve köylüler ineği çıkartmak istedi fakat çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri foseptik çukurun kapağının küçük olması nedeniyle, önce foseptik çukurunun kapak kısmını kesicilerle keserek büyüttü. Gecenin karanlığında ışıklar yardımıyla çukurun içindeki pisliğin içinde bekleyen inek halatlarla bağlandı.
İtfaiyenin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının sonunda inek çukurdan halatlarla yukarı çekildi. Çukurdan kurtarılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı

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Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı
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Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı
3 / 7

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı
4 / 7

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı
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Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı
6 / 7

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı
7 / 7

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı
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