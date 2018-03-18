Foseptik çukuruna düşen hamile inek, 4 saatte kurtarıldı

Adıyaman’da foseptik çukuruna düşen hamile inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının sonunda çukurdan çıkartıldı.
Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. Cengiz Şahin’e ait hamile olan inek, köyde foseptik çukuruna düştü. İnek sahibi ve köylüler ineği çıkartmak istedi fakat çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri foseptik çukurun kapağının küçük olması nedeniyle, önce foseptik çukurunun kapak kısmını kesicilerle keserek büyüttü. Gecenin karanlığında ışıklar yardımıyla çukurun içindeki pisliğin içinde bekleyen inek halatlarla bağlandı.
İtfaiyenin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının sonunda inek çukurdan halatlarla yukarı çekildi. Çukurdan kurtarılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı
TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!
Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz
Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek
Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...
Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti
Tarihin en acı karesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum