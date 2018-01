"Foto Muhabiri Ara Güler'e Saygı Gecesi"

Fotoğraf karelerinde anı yakalamanın önemine vurgu yapan Kalın, şöyle devam etti:

"Fotoğraf karelerinde o an, tarihi bir an da olabilir, yoğurtçunun anı da, 1952'de, 1988'de, 2018'de de olabilir ama o an öyle bir şeydir ki sizin iradenizin dışında bir şeydir. O an gelir ve size adeta 'ben geldim' der ve sanatkar ruhlu ya da alıcısı açık olan kişi, sanatçı, fotoğrafçı her neyse o anı yakalar. Bu bir müzisyen olur, besteye dönüşür. Bir fotoğrafçı olur, fotoğraf karesine dönüşür, bir yönetmen olur, filme dönüşür vesaire. Bu özellikle her şeyin subjektifize edildiği bu çağda aslında üzerinde çokça düşünmemiz gereken bir şey. Ortada bizi aşan bir gerçeklik var. Biz o gerçekliğin bir parçasıyız."

- "Öyle anlar vardır ki, o anı ancak bir defa yaşayabilirsiniz"

"Anı yaşamak" kavramına da değinen Kalın, "Bizim irfan geleneğimizin çok önemli temalarından birisidir. Özellikle İbnu'l Arabi, anın çocuğu olmaktan bahseder. Yani öyle anlar vardır ki, o anı ancak bir defa yaşayabilirsiniz. Arif olan kişi ilahi makamla sürekli irtibat halinde olduğu için, aslında her anı dolu dolu yaşayan kişi demektir. Bizim bu anlık iletişim çağında, kaybettiğimiz değerlerden ya da kıymetlerden bir tanesidir bu." değerlendirmesinde bulundu.