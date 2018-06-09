"Fotoğraf avcıları" Nallıhan’da buluştu

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfınca (TÜKÇEV) düzenlenen "5. Foto Safari" başladı.

Yarışma öncesi yapılan açılış programına, AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç ile TÜKÇEV Genel Müdürü Özcan Pektaş katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan açılışta yaptığı konuşmada, Nallıhan Kuş Cenneti'nin Türkiye'nin ender yerlerinden biri olduğunu, fotoğraf ve doğa sevdalılarının burada güzel zaman geçireceğini belirtti.

Ceylan, "1997'de düzenlediğimiz ilk yarışmamızda, avcılığın tüfekle değil fotoğrafla yapılmasını özendirmeyi amaçlamıştık ve yıllar içerisinde bu konuda ciddi bir bilinçlenme olduğunu gördük. O zaman olduğu gibi şimdi fotoğraf avcıları için haydi rastgele diyoruz." dedi.

Bölgedeki kuş türleri ile ilgili de bilgi veren Ceylan, Nallıhan Kuş Cenneti’nde 200'e yakın kuş türü olduğunu ve meraklılarının binlerce kuşu fotoğraflama imkanı bulduğunu söyledi.