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"Fotoğraf avcıları" Nallıhan’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:13 | Son Güncelleme

TÜKÇEV tarafından düzenlenen “5. Foto Safari” Nallıhan Kuş Cenneti'nde başladı - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan: - "1997 yılında düzenlediğimiz ilk yarışmamızda, avcılığın tüfekle değil fotoğrafla yapılmasını özendirmeyi amaçlamıştık ve yıllar içerisinde bu konuda ciddi bir bilinçlenme olduğunu gördük"

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfınca (TÜKÇEV) düzenlenen "5. Foto Safari" başladı.

Yarışma öncesi yapılan açılış programına, AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç ile TÜKÇEV Genel Müdürü Özcan Pektaş katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan açılışta yaptığı konuşmada, Nallıhan Kuş Cenneti'nin Türkiye'nin ender yerlerinden biri olduğunu, fotoğraf ve doğa sevdalılarının burada güzel zaman geçireceğini belirtti.

Ceylan, "1997'de düzenlediğimiz ilk yarışmamızda, avcılığın tüfekle değil fotoğrafla yapılmasını özendirmeyi amaçlamıştık ve yıllar içerisinde bu konuda ciddi bir bilinçlenme olduğunu gördük. O zaman olduğu gibi şimdi fotoğraf avcıları için haydi rastgele diyoruz." dedi.

Bölgedeki kuş türleri ile ilgili de bilgi veren Ceylan, Nallıhan Kuş Cenneti’nde 200'e yakın kuş türü olduğunu ve meraklılarının binlerce kuşu fotoğraflama imkanı bulduğunu söyledi.

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- Nallıhan için yeni proje

Bazı kuş türlerinin düzensiz artışından dolayı doğal dengenin bozulduğunu belirten Ceylan, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Doğa Araştırmaları Derneğinin dengeyi yeniden sağlamak için ortak proje yürüttüğünü söyledi.

Nallıhan Kuş Cenneti'nin doğal güzelliklerini daha yakından görmeleri için vatandaşları bölgeye davet eden Nevzat Ceylan, bölgede yapılan tünel çalışmasına da dikkati çekti. Ceylan, "Hükümetimiz, kuş cennetindeki kuşları rahatsız etmemek ve doğal dengeyi bozmamak için yaklaşık 2 bin 600 metre uzunluğunda bir tünel inşa ediyor. Bu tünel sayesinde kuşların göç yolları bozulmayacak." dedi.

TÜKÇEV Genel Müdürü Özcan Pektaş, artan ilgiden dolayı yarışmanın her yıl daha çekişmeli geçtiğini ve amaçlarının farkındalık yaratarak gelecek nesillere örnek olmayı amaçladıklarını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Sarıyer Barajı'nda gerçekleştirilen tekne turunda, fotoğraf tutkunları farklı türdeki birçok kuşu fotoğraflama fırsatı buldu.

Yaklaşık 150 kişinin başvurduğu yarışmada, jüri heyetince en iyi fotoğraflar seçilecek. Yarışma sonucunda birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.

Yarın akşam saat 22.00'de sona erecek yarışmanın sonuçları, 21 Haziran'da açıklanacak.

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