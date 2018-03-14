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Fotoğraf çekimi için geldiği Hakkari'de polis memuru ile evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:11 | Son Güncelleme

ALMANYA'dan bir süre önce fotoğraf çekimi için Hakkari'ye gelen fotoğraf sanatçısı Özlem Uyanık (32), burada tanıştığı polis memuru Orhan Cucuboğa (32) ile dünya evine girdi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ALMANYA'dan bir süre önce fotoğraf çekimi için Hakkari'ye gelen fotoğraf sanatçısı Özlem Uyanık (32), burada tanıştığı polis memuru Orhan Cucuboğa (32) ile dünya evine girdi. Aslen Kayserili olan, ailesiyle birlikte Almanya'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Özlem Uyanık, bir süre önce doğa fotoğrafları çekmek için Hakkari'ye geldi. Uyanık, burada Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Orhan Cucuboğa ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyen Özlem Uyanık ve Orhan Cucuboğa, evlilik kararı aldı. Çift, Hakkari Polisevi'nde nikah masasına oturdu. Törene, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vahap Şimşek, Cucuboğa'nın meslektaşları, ve gelin ve damadın yakınları katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vahap Şimşek yaptı. Müdür Dilberoğlu, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek altın hediye etti, evlilik cüzdanını da gelin Özlem Uyanık'a teslim etti.

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